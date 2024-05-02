Соратник Трампа розкритикував главу МЗС Британії за відстоювання у США допомоги Україні

Провідний союзник колишнього президента США Дональда Трампа Елбрідж Колбі різко розкритикував міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона і похвалив його потенційного наступника.

Про це Колбі сказав у подкасті Politico, повідомляє "Європейська правда".

Колбі, який, як вважають, стане радником з національної безпеки в потенційній другій адміністрації Трампа, розкритикував Кемерона за його нібито "моралізаторство" та "повчання" політиків США. Колбі мав на увазі прохання Кемерона до конгресменів щодо схвалення допомоги Україні.

Водночас Колбі тепло відгукнувся про Девіда Леммі, тіньового міністра закордонних справ опозиційної Лейбористської партії Великої Британії.

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"На основі того, що я бачу, Девід Леммі набагато кращий за Девіда Кемерона, очевидно. Я маю на увазі повністю", – сказав Колбі.

Зараз Колбі керує Marathon Initiative, зовнішньополітичним аналітичним центром, який має вплив у Республіканській партії та в найближчому оточенні Трампа.

Він також є провідним критиком останнього пакету військової допомоги США Україні, який був ухвалений Конгресом минулого місяця за сильної підтримки уряду Сполученого Королівства.

Кемерон здійснив особисту поїздку до Конгресу США та відвідав Трампів курорт Мар-а-Лаго перед голосуванням, щоб просити республіканців підтримати пакет.

Колбі сказав, що поїздки Кемерона до Вашингтона, щоб закликати Конгрес схвалити допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів, становили "приголомшливе втручання в американську систему... Я маю на увазі, кажу про іноземне втручання".

"Кемерон знаходить будь-яку можливість приїхати і читати моралі американцям після того, як він був відповідальним за скорочення британської армії… Тому це справді верх зухвалості для такої людини приходити і читати нам лекції", – продовжив критикувати Кемерона Колбі.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон активно закликав своїх європейських колег чинити тиск на спікера Палати представників США, аби він поставив на голосування пакет підтримки України.