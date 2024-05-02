Соратник Трампа раскритиковал главу МИД Британии за отстаивание в США помощи Украине

Ведущий союзник бывшего президента США Дональда Трампа Элбридж Колби резко раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и похвалил его потенциального преемника.

Об этом Колби сказал в подкасте Politico, сообщает "Европейская правда".

Колби, который, как полагают, станет советником по национальной безопасности в потенциальной второй администрации Трампа, раскритиковал Кэмерона за его якобы "морализаторство" и "поучение" политиков США. Колби имел в виду просьбу Кэмерона к конгрессменам об одобрении помощи Украине.

В то же время Колби тепло отозвался о Дэвиде Лемми, теневом министре иностранных дел оппозиционной Лейбористской партии Великобритании.

Реклама:

"На основе того, что я вижу, Дэвид Лемми намного лучше Дэвида Кэмерона, очевидно. Я имею в виду полностью", – сказал Колби.

Сейчас Колби руководит Marathon Initiative, внешнеполитическим аналитическим центром, который имеет влияние в Республиканской партии и в ближайшем окружении Трампа.

Он также является ведущим критиком последнего пакета военной помощи США Украине, который был принят Конгрессом в прошлом месяце при сильной поддержке правительства Соединенного Королевства.

Кэмерон совершил личную поездку в Конгресс США и посетил курорт Трампа Мар-а-Лаго перед голосованием, чтобы просить республиканцев поддержать пакет.

Колби сказал, что поездки Кэмерона в Вашингтон, чтобы призвать Конгресс одобрить помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, составляли "потрясающее вмешательство в американскую систему... Я имею в виду, говорю об иностранном вмешательстве".

"Кэмерон находит любую возможность приехать и читать морали американцам после того, как он был ответственным за сокращение британской армии... Поэтому это действительно верх дерзости для такого человека приходить и читать нам лекции", – продолжил критиковать Кэмерона Колби.

Напомним, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон активно призвал своих европейских коллег оказать давление на спикера Палаты представителей США, чтобы он поставил на голосование пакет поддержки Украины.