Дуда представив Сейму законопроєкт з пропозиціями у разі зовнішньої загрози

Президент Польщі Анджей Дуда вніс до Сейму законопроєкт про посилення здатності держави протистояти загрозам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM з посиланням на Бюро нацбезпеки Польщі.

Згідно з президентською пропозицією, серед іншого, буде створено Об'єднане командування збройних сил. Це має стати відповіддю на нові форми загроз з боку Російської Федерації.

"Рішення є відповіддю на зміни в безпековому середовищі, в тому числі на нові форми загроз з боку Російської Федерації, спрямовані проти Польщі та інших країн Європейського Союзу і НАТО" – заявили в Бюро нацбезпеки.

Реклама:

Запропоновані президентом зміни передбачають, серед іншого, зміцнення системи управління безпекою шляхом посилення координації діяльності, обміну інформацією та негайного реагування інститутів державної влади, спікерів Сейму і Сенату, а також командування Збройних сил.

Проєкт передбачає запровадження нового рішення – постійних оборонних планів, спрямованих на забезпечення здатності Збройних сил Польщі негайно реагувати на загрози надзвичайного характеру.

Пропозиція президента також передбачає реформу системи командування і управління Збройними силами, спрямовану на забезпечення узгодженості командування, зближення структур і процедур у мирний і воєнний час, а також підготовку в мирний час до виконання завдань під час конфлікту.

"В рамках реформи Оперативне командування Збройних Сил та Головне командування Збройних Сил мають бути перетворені на Командування об'єднаних сил.

Будуть створені окремі командування видів збройних сил: Командування Сухопутних військ, Командування Повітряних сил і Командування Військово-морських сил, а також Командування медичного компонента". – повідомили у Бюро нацбезпеки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив раніше, що напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до її поразки.

Останнім часом кілька європейських країн НАТО попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.