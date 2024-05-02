Дуда представил Сейма законопроект с предложениями в случае внешней угрозы

Президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм законопроект об усилении способности государства противостоять угрозам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM со ссылкой на Бюро нацбезопасности Польши.

Согласно президентскому предложению, среди прочего, будет создано Объединенное командование вооруженных сил. Это должно стать ответом на новые формы угроз со стороны Российской Федерации.

"Решение является ответом на изменения в среде безопасности, в том числе на новые формы угроз со стороны Российской Федерации, направленные против Польши и других стран Европейского Союза и НАТО", – заявили в Бюро нацбезопасности.

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Предложенные президентом изменения предусматривают, среди прочего, укрепление системы управления безопасностью путем усиления координации деятельности, обмена информацией и немедленного реагирования институтов государственной власти, спикеров Сейма и Сената, а также командования Вооруженных сил.

Проект предусматривает введение нового решения – постоянных оборонных планов, направленных на обеспечение способности Вооруженных сил Польши немедленно реагировать на угрозы чрезвычайного характера.

Предложение президента также предусматривает реформу системы командования и управления Вооруженными силами, направленную на обеспечение согласованности командования, сближение структур и процедур в мирное и военное время, а также подготовку в мирное время к выполнению задач во время конфликта.

"В рамках реформы Оперативное командование Вооруженных Сил и Главное командование Вооруженных Сил должны быть преобразованы в Командование объединенных сил.

Будут созданы отдельные командования видов вооруженных сил: Командование Сухопутных войск, Командование Воздушных сил и Командование Военно-морских сил, а также Командование медицинского компонента", – сообщили в Бюро нацбезопасности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил ранее, что нападение России на любого члена НАТО неизбежно приведет к ее поражению.

В последнее время несколько европейских стран НАТО предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов.