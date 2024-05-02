В польских Карпатах тушат пожар в национальном парке

В Бещадском национальном парке на территории Польши в труднодоступной местности возник пожар.

Об этом сообщила пожарная служба Польши, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, в Бещадском национальном парке горит трава. Пожар возник в труднодоступной местности между Кшеменем и Обногой.

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На месте работают пожарные бригады на квадроциклах, используют беспилотники.

На место операции также направили вертолет Пограничной службы и пожарных из Жешува.

Что повлекло за собой пожар, а также объем территории, на которую распространился огонь, не сообщают.

Бещадский национальный парк – третий по величине национальный парк Польши. Он расположен в Подкарпатском воеводстве, вблизи границы с Украиной и Словакией. Горы Бещады являются частью большой дуги Восточных Карпат.

Напомним, Греция увеличивает состав пожарных спецподразделений на фоне растущей жары.

Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой.