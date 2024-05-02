В Швеции зафиксировали всплеск преступлений на почве антисемитизма

С момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.

Об этом говорится в отчете Шведского национального совета по вопросам предотвращения преступности (BRA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно отчету BRA, с 7 октября по 31 декабря 2023 года шведская полиция зарегистрировала 110 антисемитских жалоб. В 2022 году таких инцидентов за аналогичный период было всего 24.

Как отмечает совет, около 20% жалоб содержат "определенную форму ссылки на нападение ХАМАС" или насилие в секторе Газа.

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"Сюда входят антисемитские плакаты и заявления в связи с демонстрациями, а также угрозы и оскорбления в адрес лиц, которых из-за их еврейского происхождения обвиняют в действиях Израиля в Газе", – прокомментировал представитель BRA Джон Лундгрен.

С начала последней эскалации на Ближнем Востоке во многих странах выросли антисемитские и исламофобские нападения.

Еще в ноябре 2023 года Европейская комиссия заявила, что европейские евреи снова живут в страхе на фоне всплеска антисемитских инцидентов по всей Европе за несколько недель, прошедших после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.