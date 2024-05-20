Фермеры на востоке Польши заявили о больших потерях после сильного града
Новости — Понедельник, 20 мая 2024, 11:39 —
Фермеры Люблинского воеводства заявили о значительном ущербе после града, выпавшего в ночь на понедельник – многие фруктовые сады сильно повреждены.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
В некоторых садах уничтожено почти все, что уцелело от заморозков, которые недавно поразили эту местность. На деревьях утром можно было увидеть уничтоженную градом завязь плодов.
"Сады, фруктовые деревья, малина, смородина, полностью уничтожены. Потери 100-процентные, даже говорить не о чем, действительно ничего не осталось. Люди остались ни с чем", – прокомментировал Кшиштоф Хмель, фермер из Опольского района.
По мнению фермера, в районе необходимо объявить состояние стихийного бедствия. "Нечего ждать. Людям теперь не на что жить. Они вложили большие деньги, а теперь не заработают на этом. Сюда должна приехать сама высшая власть и увидеть собственными глазами", – добавляет он.
"Больше всего пострадала южная часть нашей гмины. Несколько городов: Вандалин, Бяловода, Людвикув, Пушно Годовское, Скоковское. Об этом мы обязательно поговорим завтра на сессии городского совета.
Мы также хотим обратиться к правительству, к министру сельского хозяйства, чтобы оказать финансовую поддержку пострадавшим фермерам. Как можно быстрее оценить эти убытки, а затем выплатить финансовые средства этим пострадавшим фермерам", – прокомментировал мэр города Ополе-Любельское Славомир Плис, передает "Радио Люблин".
Напомним, 10 мая тысячи польских фермеров прошли масштабным маршем в центре Варшавы, выступая против климатической политики Европейского Союза и против политики проевропейского правительства премьер-министра Дональда Туска.
А в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.
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