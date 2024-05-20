Фермеры на востоке Польши заявили о больших потерях после сильного града

Фермеры Люблинского воеводства заявили о значительном ущербе после града, выпавшего в ночь на понедельник – многие фруктовые сады сильно повреждены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В некоторых садах уничтожено почти все, что уцелело от заморозков, которые недавно поразили эту местность. На деревьях утром можно было увидеть уничтоженную градом завязь плодов.

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"Сады, фруктовые деревья, малина, смородина, полностью уничтожены. Потери 100-процентные, даже говорить не о чем, действительно ничего не осталось. Люди остались ни с чем", – прокомментировал Кшиштоф Хмель, фермер из Опольского района.

По мнению фермера, в районе необходимо объявить состояние стихийного бедствия. "Нечего ждать. Людям теперь не на что жить. Они вложили большие деньги, а теперь не заработают на этом. Сюда должна приехать сама высшая власть и увидеть собственными глазами", – добавляет он.

"Больше всего пострадала южная часть нашей гмины. Несколько городов: Вандалин, Бяловода, Людвикув, Пушно Годовское, Скоковское. Об этом мы обязательно поговорим завтра на сессии городского совета.

Мы также хотим обратиться к правительству, к министру сельского хозяйства, чтобы оказать финансовую поддержку пострадавшим фермерам. Как можно быстрее оценить эти убытки, а затем выплатить финансовые средства этим пострадавшим фермерам", – прокомментировал мэр города Ополе-Любельское Славомир Плис, передает "Радио Люблин".

Напомним, 10 мая тысячи польских фермеров прошли масштабным маршем в центре Варшавы, выступая против климатической политики Европейского Союза и против политики проевропейского правительства премьер-министра Дональда Туска.

А в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.

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