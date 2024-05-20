В Угорщині затримали капітана судна-учасника смертельної аварії на Дунаї

В Угорщині взяли під варту капітана круїзного судна, яке, ймовірно, було другим учасником смертельної аварії на Дунаї ввечері у суботу, внаслідок якої могли загинути до семи осіб.

Про це повідомляє угорське Telex, пише "Європейська правда".

Проти капітана круїзного судна, яке вважають другим учасником аварії і яке пішло з місця події, відкрили провадження за фактом ненадання допомоги у загрозливій для життя ситуації.

За висновками поліції, капітан після зіткнення судна з меншим моторним човном не задіяв рятувальний протокол і не зупинився.

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Йдеться про круїзний корабель Heidelberg, який після інциденту став на причал у місті Комаром. Журналісти на місці дізналися, що поліція опитує усіх пасажирів судна і їм доведеться залишатися там до завершення збору даних, що може тривати протягом всього дня.

У носовій частині судна помітні механічні пошкодження від удару.

За даними журналістів, капітан – угорець родом зі Словаччини, він мав понад 35 років досвіду судноплавства на Дунаї і йому залишався лише рік до пенсії.

Капітан моторного човна, ймовірно, також припустився помилки, оскільки у разі перебування на шляху курсування великих суден мав би помітити більше судно і дати йому дорогу.

Нагадаємо, за даними поліції, на борту затонулого моторного човна було загалом вісім осіб. На цей час відомо про одного врятованого і двох загиблих, решту п’ять вже не сподіваються знайти живими. У пошуковій операції на Дунаї задіяні сотні людей.