В Венгрии задержали капитана судна-участника смертельной аварии на Дунае

В Венгрии взяли под стражу капитана круизного судна, которое, вероятно, было вторым участником смертельной аварии на Дунае вечером в субботу, в результате которой могли погибнуть до семи человек.

Об этом сообщает венгерское Telex, пишет "Европейская правда".

Против капитана круизного судна, считающегося вторым участником аварии, которое ушло с места происшествия, открыли производство по факту неоказания помощи в угрожающей жизни ситуации.

По заключению полиции, капитан после столкновения судна с меньшей моторной лодкой не задействовал спасательный протокол и не остановился.

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Речь идет о круизном корабле Heidelberg, который после инцидента стал на причал в городе Комаром. Журналисты на месте узнали, что полиция опрашивает всех пассажиров судна и им придется оставаться там до завершения сбора данных, что может длиться весь день.

В носовой части судна заметны механические повреждения от удара.

По данным журналистов, капитан – венгр родом из Словакии, имеющий более 35 лет опыта судоходства на Дунае, ему оставался всего год до пенсии.

Капитан моторной лодки, вероятно, также допустил ошибку, поскольку в случае нахождения на пути следования крупных судов должен был бы заметить большее судно и дать ему дорогу.

Напомним, по данным полиции, на борту затонувшей моторной лодки было всего восемь человек. В настоящее время известно об одном спасенном и двух погибших, остальные пять уже не надеются найти живыми. В поисковой операции на Дунае задействованы сотни людей.