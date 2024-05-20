Туск анонсировал заем на 300 млн от ЕИБ, которые потратят на защиту неба

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал соглашение с Европейским инвестиционным банком, по которому Польша сможет привлечь до 300 млн евро на спутниковый компонент для защиты неба.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Дональд Туск объявил о соглашении о займе на польский спутниковый компонент в рамках европейского "щита" ПРО.

"Мы говорим о сумме 300 млн евро, что является немалыми средствами. Наш план – создать "железный купол" над Польшей и Европой – сдвинулся на шаг вперед", – заявил Туск после встречи с президентом ЕИБ Надей Кальвино.

Реклама:

"Благодаря определенному изменению в стратегии ЕИБ, так называемого принципа двойного применения, который скорректировали, теперь мы можем рассчитывать на очень выгодные займы для инвестиций, которые будут служить гражданским целям, но при этом станут вкладом в нашу оборону и безопасность", – добавил премьер Польши.

Напомним, речь идет о возглавляемом Германией проекте совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".

Президент Польши Анджей Дуда критиковал идею участия Польши в программе, называя ее "немецким бизнес-проектом".

Туск на это ответил, что для него не имеет значения, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", а важно, чтобы Польша была в большей безопасности.