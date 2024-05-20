Довкола Парижа у вівторок очікують перебої з залізничним рухом через страйк

У столичному регіоні Франції у вівторок прогнозують перебої з рухом приміських поїздів і трамваїв через запланований страйк, що може зачепити також аеропорти.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Профспілки планують страйк на 21 травня у регіоні Іль-де-Франс. Протест вплине на курсування регіональних електричок, приміських поїздів і трамваїв, за обслуговування яких відповідає SNCF.

Страйк частково вплине і на рух на окремих гілках у сусідніх регіонах.

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Залізничники своїм протестом хочуть створити тиск на адміністрацію SNCF перед запланованими переговорами щодо надбавок та премій за роботу у період Олімпійських ігор. У профспілці Sud-Rail кажуть, що наразі розглядається доплата у розмірі 50 євро за робочий день без вирахування податків, що, на їхню думку, надто мало.

Про страйк цього ж дня задумуються і в аеропорту Шарля де Голля та аеропорту Орлі, але їхні масштаби не мають вплинути на роботу летовищ. Серед вимог працівників цієї галузі, поруч з іншими, також буде питання доплат тим, хто буде працювати у період Олімпійський і Паралімпійських ігор.

Під час останнього великого страйку авіадиспетчерів у французьких аеропортах скасували більш ніж половину рейсів.

Вимога премій за роботу у період Олімпійських ігор озвучувалася і пожежниками-рятувальниками – після того, як таку винагороду передбачили для поліції.