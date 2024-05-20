Вокруг Парижа во вторник ожидают перебои с железнодорожным движением из-за забастовки

В столичном регионе Франции во вторник прогнозируют перебои с движением пригородных поездов и трамваев из-за запланированной забастовки, которая может затронуть также аэропорты.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Профсоюзы планируют забастовку на 21 мая в регионе Иль-де-Франс. Протест повлияет на курсирование региональных электричек, пригородных поездов и трамваев, за обслуживание которых отвечает SNCF.

Забастовка частично повлияет и на движение на отдельных ветках в соседних регионах.

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Железнодорожники своим протестом хотят создать давление на администрацию SNCF перед запланированными переговорами по надбавкам и премиям за работу в период Олимпийских игр. В профсоюзе Sud-Rail говорят, что сейчас рассматривается доплата в размере 50 евро за рабочий день без вычета налогов, что, по их мнению, слишком мало.

О забастовке в этот же день задумываются и в аэропорту Шарля де Голля и аэропорту Орли, но их масштабы не должны повлиять на работу аэропортов. Среди требований работников этой отрасли, наряду с другими, также будет вопрос доплат тем, кто будет работать в период Олимпийский и Паралимпийских игр.

Во время последней большой забастовки авиадиспетчеров во французских аэропортах отменили более половины рейсов.

Требование премий за работу в период Олимпийских игр озвучивалось и пожарными-спасателями – после того, как такое вознаграждение предусмотрели для полиции.