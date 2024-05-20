Вучич поставил свечу в храме перед голосованием в ООН по геноциду в Сребренице

Президент Сербии Александар Вучич вместе с главой Республики Сербской Милорадом Додиком утром 20 мая приняли участие в литургии перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН за резолюцию в память о геноциде в Сребренице 1995 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучич вместе с Додиком посетили церковь Святого Саввы в Белграде, чтобы попросить благословения главы Сербской православной церкви патриарха Порфирия перед голосованием в ООН.

На опубликованных в Instagram Вучича фото видно, как он и Додик ставят свечу в храме и участвуют в литургии. Вместе с ними присутствовали премьер-министр Сербии Милош Вучевич, министр иностранных дел Марко Джурич и министр без портфеля Ненад Попович.

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"Я еду в Нью-Йорк, чтобы всеми силами и сердцем бороться за будущее нашей страны", – сказал журналистам сербский президент.

Патриарх Порфирий в свою очередь заявил, что присутствующие собрались в церкви Святого Саввы, чтобы помолиться перед поездкой Вучича в Нью-Йорк, где Генассамблея ООН будет рассматривать резолюцию о геноциде в Сребренице.

"Мы считаем ее неправдой и несправедливостью в отношении сербского народа", – добавил он.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине. Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.