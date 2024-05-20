Министр правительства Туска назвал "самого сильного кандидата" в президенты Польши

Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что считает самым перспективным кандидатом в президенты на выборах 2025 года действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Об этом Семоняк заявил в эфире Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

По мнению недавно назначенного главы польского МВД, Тшасковский станет официальным кандидатом на президентских выборах в Польше от партии "Гражданская платформа".

"Я думаю, что это самый сильный кандидат. В 2020 году (на выборах президента Польши. – Ред.) он показал отличный результат, замечательную кампанию, недавно выиграл выборы мэра Варшавы", – пояснил свое мнение Семоняк.

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Он добавил, что мэр Варшавы имеет "невероятно сильную позицию" в польской политике, а на его заслуги указывал и действующий премьер-министр Дональд Туск.

"Сейчас, по моему мнению, Рафал Тшасковский – особенно после выборов в органы местного самоуправления – не имеет здесь конкуренции", – подчеркнул польский чиновник.

Действующий президент Польши Анджей Дуда, номинированный бывшей партией власти "Право и справедливость", находится на посту два срока и не сможет участвовать в грядущих выборах.

У него напряженные отношения с польским премьером Туском от "Гражданской платформы", который вернулся к власти после победы оппозиции на парламентских выборах осенью 2023 года.

Один из недавних соцопросов показал ухудшение оценки работы президента Польши.