Полиция Косово закрыла отделение сербского банка из-за "незаконной" деятельности

Полиция частично признанного Косово 20 мая объявила о закрытии шести отделений сербского банка Postanska stedionica ("Почтовые сбережения") в северных муниципалитетах, где преобладает сербское население.

Об этом говорится в заявлении косовской полиции, которое цитирует "Европейская правда".

Правоохранители Косово заявили, что отделения сербского банка "незаконно действовали" в северных муниципалитетах страны, и в них сейчас происходит "полицейская операция для установления порядка и законности".

"С одобрения уполномоченного прокурора шесть отделений так называемого незаконного банка "Почтовые сбережения" на севере страны были закрыты", – говорится в сообщении.

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Как пишут косовские СМИ, закрытие касается отделений банка в Северной Митровице, Звечанах, Зубин-Потоке и Лепосавичах. В Северной Митровице на момент "вторжения" полиции находились клиенты, которым разрешили покинуть помещение.

Через банк "Почтовые сбережения" Сербия выплачивает социальные выплаты, пособия на детей и другие выплаты своим гражданам в Косово, причем осуществляет их в сербских динарах.

Полицейская операция состоялась на фоне решения Центрального банка Косово вывести сербские динары из обращения и перевести расчеты только на евро, которое является официальной валютой страны.

Это решение вызвало бурную реакцию Белграда, значительное беспокойство сербской общины в Косово, которой Сербия выплачивает зарплаты, пенсии, социальную помощь и другие выплаты из бюджета, а также критику Запада.