Открытие итальянских центров для мигрантов в Албании отложили

Открытие двух итальянских центров для мигрантов в Албании, запланированное на понедельник, было отложено из-за незавершенных строительных работ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Согласно противоречивому соглашению, заключенному с Италией, Албания должна принимать мигрантов, подобранных в международных водах, в центре в Шенджине на Адриатическом море, а затем обрабатывать их в другом центре в глубине страны.

Сандер Мараши, директор порта Шенджин, заявил, что в понедельник мигрантов не будет, поскольку в порту "продолжаются строительные работы".

Реклама:

Итальянские и албанские власти остаются немногословными относительно слухов о задержках.

На прошлой неделе информационное агентство ANSA сообщило, что задержка была вызвана неудачами в строительных работах, которые проводят итальянские компании.

"Итальянские военные инженеры, которые работают на объектах Шенджин и Гядер по соглашению между Римом и Тираной, еще не завершили строительство приемных объектов", – сообщило итальянское информационное агентство.

В начале мая в центре порта Шенджин было установлено лишь около десятка небольших сборных блоков.

По словам местных властей, после завершения строительства площадка площадью 4 000 квадратных метров будет окружена стенами высотой четыре метра.

После регистрации мигрантов отвезут в Гядер, бывшую военную базу, расположенную примерно в 20 километрах от порта. Они будут оставаться там, пока будут рассматриваться их заявления о предоставлении убежища.

Оба центра, которые финансируются и управляются Италией, могут одновременно принять до 3 000 мигрантов, спасенных итальянскими судами в море.

Италия полностью покроет расходы на строительство, безопасность и медицинское обслуживание искателей убежища, которые оцениваются в 650-750 млн евро в течение пяти лет.

По данным итальянского министерства внутренних дел, количество людей, которые пытаются попасть в Европу через Италию, значительно возросло в 2023 году.

В прошлом году на итальянский берег прибыли 157 652 человека по сравнению с 105 131 в 2022 году.

Международная организация по миграции заявила, что в прошлом году более 3 000 мигрантов без документов пропали без вести, пытаясь осуществить опасное пересечение из Северной Африки.

На прошлой неделе пятнадцать государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Предположительно, письмо 15 государств ЕС было опубликовано по случаю завершения работы над новым Пактом о миграции и убежище – всеобъемлющей реформы, которая предусматривает новые общие миграционные правила для всех стран-членов Евросоюза.

Эта реформа была окончательно принята во вторник, 14 мая, и полностью вступит в силу через два года. Но некоторые страны, в частности Польша, уже выступили против нее.