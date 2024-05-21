Соединенные Штаты передали Харькову почти 60 трансформаторов

Соединенные Штаты передали Украине 59 трансформаторов и другое оборудование для Харькова, который подвергается регулярным воздушным атакам со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD Реклама: May 21, 2024

"Чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России", – пояснила она.

Накануне Бринк объявила, что США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии выделит 5 миллионов евро для фонда поддержки энергетики Украины.

Перед этим стало известно, что Германия предоставит грант на 45 млн евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.

Также сообщалось, что Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро.