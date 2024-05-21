Укр Рус Eng

Соединенные Штаты передали Харькову почти 60 трансформаторов

Фото
Новости — Вторник, 21 мая 2024, 10:18 — Андрей Синявский

Соединенные Штаты передали Украине 59 трансформаторов и другое оборудование для Харькова, который подвергается регулярным воздушным атакам со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

"Чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России", – пояснила она.

Накануне Бринк объявила, что США передали Украине 107 генераторов для Харьковской области, которая подвергается регулярным воздушным атакам со стороны России.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии выделит 5 миллионов евро для фонда поддержки энергетики Украины.

Перед этим стало известно, что Германия предоставит грант на 45 млн евро для скорейшего восстановления энергетики Украины после российских атак.

Также сообщалось, что Великобритания дополнительно внесет в фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ Энергетика
Реклама: