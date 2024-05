Соединенные Штаты передали Харькову почти 60 трансформаторов

Соединенные Штаты передали Украине 59 трансформаторов и другое оборудование для Харькова, который подвергается регулярным воздушным атакам со стороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

Last week we provided through @USAID 50 voltage transformers, 9 current transformers, & 80 isolators to Kharkiv’s energy distribution system operator to help energy workers undertake urgent repairs to Kharkiv’s electrical grid damaged by Russia’s missile and drone attacks. pic.twitter.com/C8VmGLuliD

