У Німеччині виникли збої в роботі інтернету та зв'язку

Вранці у вівторок в Німеччині виникли проблеми зі зв'язком та інтернетом, через що не працювали тисячі додатків та систем онлайн-банкінгу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Збої зі стаціонарним зв'язком та інтернетом виникли в найбільших операторів країни 1&1, Telekom та O2, водночас клієнти банку Postbank повідомляють про проблеми з онлайн-банкінгом.

За даними видання Netzwelt-Störungsmelder, проблеми спостерігають переважно у великих містах – Берліні, Мюнхені, Гамбурзі та Франкфурті-на-Майні.

Реклама:

Оператор Telekom підтвердив у X (Twitter), що наразі існують технічні проблеми з платформою Magenta TV.

За словами представника компанії Telefónica, яка в Німеччині надає послуги мобільного надає під брендом O2, причиною є несправність у Telekom.

"Через несправність у нашого постачальника технічних послуг Deutsche Telekom, інфраструктуру якого ми частково використовуємо для наших продуктів фіксованого зв'язку, деякі клієнти O2 також можуть відчувати обмеження у послугах", – зазначив представник Telefónica.

Раніше латвійська комунікаційна компанія Balticom зазнала кібератаки, в результаті якої парад 9 травня з Москви транслювався на всіх наданих компанією каналах інтернет-телебачення.

Перед цим у Німеччині зафіксували витік даних із зустрічей Бундесверу у відеоформаті через недолік інструменту відеоконференцій, який використовують німецькі військові.

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив керченського мосту ракетами Taurus.