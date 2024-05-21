В Германии возникли сбои в работе интернета и связи

Утром во вторник в Германии возникли проблемы со связью и интернетом, из-за чего не работали тысячи приложений и систем онлайн-банкинга.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Сбои со стационарной связью и интернетом возникли у крупнейших операторов страны 1&1, Telekom и O2, в то же время клиенты банка Postbank сообщают о проблемах с онлайн-банкингом.

По данным издания Netzwelt-Störungsmelder, проблемы наблюдаются преимущественно в крупных городах – Берлине, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне.

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Оператор Telekom подтвердил в X (Twitter), что сейчас существуют технические проблемы с платформой Magenta TV.

По словам представителя компании Telefónica, которая в Германии предоставляет услуги мобильного предоставляет под брендом O2, причиной является неисправность в Telekom.

"Из-за неисправности у нашего поставщика технических услуг Deutsche Telekom, инфраструктуру которого мы частично используем для наших продуктов фиксированной связи, некоторые клиенты O2 также могут испытывать ограничения в услугах", – отметил представитель Telefónica.

Ранее латвийская коммуникационная компания Balticom подверглась кибератаке, в результате которой парад 9 мая из Москвы транслировался на всех предоставленных компанией каналах интернет-телевидения.

Перед этим в Германии зафиксировали утечку данных со встреч Бундесвера в видеоформате из-за недостатка инструмента видеоконференций, который используют немецкие военные.

Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв керченского моста ракетами Taurus.