Єврокомісар пояснив, що допомога Ірану та слова про солідарність є "проявом людяності"

Єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранським президентом на борту не була актом політичної підтримки.

Про це Ленарчич написав у соцмережі Х (Twitter) у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Ленарчич у неділю ввечері повідомив, що на прохання Ірану про допомогу ЄС активує свою картографічну службу швидкого реагування CopernicusEMS у зв'язку з аварією гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану та міністр закордонних справ країни.

При цьому він використав хештег #EUSolidarity – "солідарність ЄС".

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Під дописом єврокомісара можна було побачити низку обурених коментарів. З обуренням відреагували і в німецькому парламенті.

Тож у понеділок Ленарчич заявив, що надання CopernicusEMS на запит для сприяння пошуково-рятувальній операції "не є актом політичної підтримки якогось режиму чи установи". "Це просто прояв елементарної людяності", – зазначив єврокомісар.

Тим часом президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

Інших реакцій у відповідь на інформацію про загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі з боку ЄС поки не надходило.