Глава МЗС Литви підтримав дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях в Росії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що західні союзники України повинні дати українським військовим більше свободи для завдання ударів по цілях в Росії.

Ландсбергіса в інтерв'ю французькому телеканалу LCI цитує LRT, пише "Європейська правда".

На думку Ландсбергіса, українці повинні мати можливість використовувати надане їм обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Вони повинні мати можливість завдавати удари по російській території, лініях постачання і військах, які готуються напасти на Україну", – сказав він.

Реклама:

"Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", – вважає глава МЗС Литви.

Ландсбергіс вважає, що союзники зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, оскільки побоювались, що це могло бути розцінено як ескалація.

Він також висловив переконання, що західні військові інструктори, які перебували в Україні до російського повномасштабного вторгнення в 2022 році, повинні повернутися і прискорити підготовку нових українських військ.

"Литва готова приєднатися, наприклад, до коаліції на чолі з Францією і тренувати українські війська в Україні", – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснювала, що українські війська ведуть оборонну війну, тому повинні мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки агресор здійснює свої атаки.