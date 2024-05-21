Глава МИД Литвы поддержал разрешение Украине бить западным оружием по целям в России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что западные союзники Украины должны дать украинским военным больше свободы для нанесения ударов по целям в России.

Ландсбергиса в интервью французскому телеканалу LCI цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По мнению Ландсбергиса, украинцы должны иметь возможность использовать предоставленное им оборудование для достижения своих стратегических целей.

"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, которые готовятся напасть на Украину", – сказал он.

Реклама:

"Правилам подчиняется только одна сторона. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", – считает глава МИД Литвы.

Ландсбергис считает, что союзники совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, поскольку опасались, что это могло быть расценено как эскалация.

Он также выразил убеждение, что западные военные инструкторы, которые находились в Украине до российского полномасштабного вторжения в 2022 году, должны вернуться и ускорить подготовку новых украинских войск.

"Литва готова присоединиться, например, к коалиции во главе с Францией и тренировать украинские войска в Украине", – сказал Ландсбергис.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объясняла, что украинские войска ведут оборонительную войну, поэтому должны иметь право бить оружием партнеров по тем местам, откуда агрессор осуществляет свои атаки.