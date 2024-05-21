Посольство США в Лондоні заборгувало понад £14 млн штрафного збору

Американське посольство у Великій Британії за останні 20 років наростило борг у 14,6 мільйона фунтів стерлінгів (понад 17 мільйонів євро) через несплачені "збори за затори", покликані зменшити шкідливі викиди в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лондонське комунальне підприємство Transport for London (TfL) у відповідь на запит розкрило, що посольство США – найбільший у Лондоні "дипломатичний" боржник за збором, запровадженим у 2003 році.

Другим у списку є посольство Японії в Британії, яке заборгувало понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Індійське диппредставництво на третьому місці з 8,5 мільйона фунтів боргу. Загальна сума, яку мають сплатити посольства в Лондоні, становить 143,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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"Ми продовжимо переслідувати всі несплачені збори за затори і пов'язані з ними повідомлення про нарахування штрафних санкцій, а також наполягатимемо на розгляді цього питання в міжнародному суді", – додали в TfL.

У посольстві США на це заявили, що, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, "плата за затори є податком, від якого дипломатичні представництва звільняються".

Раніше ми повідомляли, що автомобілі різних посольств у Швеції накопичили за останній рік понад 850 тисяч крон штрафів за порушення, пов’язані з паркуванням, при цьому більшість штрафів так і не сплатили.