Посольство США в Лондоне задолжало более £14 млн штрафного сбора

Американское посольство в Великобритании за последние 20 лет нарастило долг в 14,6 миллиона фунтов стерлингов (более 17 миллионов евро) из-за неуплаченных "сборов за пробки", призванных уменьшить вредные выбросы в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Лондонское коммунальное предприятие Transport for London (TfL) в ответ на запрос раскрыло, что посольство США – крупнейший в Лондоне "дипломатический" должник по сбору, введенному в 2003 году.

Вторым в списке является посольство Японии в Британии, которое задолжало более 10 миллионов фунтов стерлингов. Индийское диппредставительство на третьем месте с 8,5 миллиона фунтов долга. Общая сумма, которую должны оплатить посольства в Лондоне, составляет 143,5 миллиона фунтов стерлингов.

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"Мы продолжим преследовать все неуплаченные сборы за пробки и связанные с ними сообщения о начислении штрафных санкций, а также будем настаивать на рассмотрении этого вопроса в международном суде", – добавили в TfL.

В посольстве США на это заявили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, "плата за пробки является налогом, от которого дипломатические представительства освобождаются".

Ранее мы сообщали, что автомобили различных посольств в Швеции накопили за последний год более 850 тысяч крон штрафов за нарушения, связанные с парковкой, при этом большинство штрафов так и не оплатили.