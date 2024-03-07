У Фінляндії виписали штраф через гвинтівку біля консульства РФ

Повітовий суд Аландських островів Фінляндії засудив демонстранта до штрафу за акцію біля російського консульства в Марієгамні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Повідомляється, що чоловік приніс до будівлі консульства РФ гвинтівку у формі "символу миру", ствол якої був скручений. Цю інсталяцію він супроводив плакатом "Убивці, геть з України".

Фото: Yle

Слідство встановило, що дуло гвинтівки було частково відрізане, а на його місце приварена зав'язана у вузол металева труба. Тож якби трубу видалили, зброя була б робочою.

Таким чином, прокуратура Фінляндії звинуватила автора протесту в порушенні правил володіння зброєю та її зберігання. Суд погодився з обвинуваченням і призначив штраф у 900 євро, а також постановив конфіскувати гвинтівку.

Обвинувачений висловив сподівання, що зброю можна деактивувати і залишити на місці як символ миру. Але фінський суд вирішив, що для такої вимоги не було правових підстав, тож гвинтівку наказали здати та знищити.

Аландські острови — архіпелаг у Балтійському морі, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами, що має особливий демілітаризований та мономовний статус. Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Але уряд країни відмовився це робити через міжнародний статус островів.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.