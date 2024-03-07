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У Фінляндії виписали штраф через гвинтівку біля консульства РФ

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Четвер, 7 березня 2024, 16:10

Повітовий суд Аландських островів Фінляндії засудив демонстранта до штрафу за акцію біля російського консульства в Марієгамні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Повідомляється, що чоловік приніс до будівлі консульства РФ гвинтівку у формі "символу миру", ствол якої був скручений. Цю інсталяцію він супроводив плакатом "Убивці, геть з України".

 
Фото: Yle

Слідство встановило, що дуло гвинтівки було частково відрізане, а на його місце приварена зав'язана у вузол металева труба. Тож якби трубу видалили, зброя була б робочою.

Таким чином, прокуратура Фінляндії звинуватила автора протесту в порушенні правил володіння зброєю та її зберігання. Суд погодився з обвинуваченням і призначив штраф у 900 євро, а також постановив конфіскувати гвинтівку.

Обвинувачений висловив сподівання, що зброю можна деактивувати і залишити на місці як символ миру. Але фінський суд вирішив, що для такої вимоги не було правових підстав, тож гвинтівку наказали здати та знищити.

Парламент Фінляндії відхилив петицію про закриття консульства РФ на Аландських островах

Аландські острови — архіпелаг у Балтійському морі, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами, що має особливий демілітаризований та мономовний статус. Становище консульства РФ на Аландських островах стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Але уряд країни відмовився це робити через міжнародний статус островів.

У самому Марієгамні регулярно проводять акції під російським консульством проти її війни в Україні.

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