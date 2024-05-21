Укр Рус Eng

У Грузії знайшли понад 50 кг кокаїну, сховані серед бананів з Еквадору

Новини — Вівторок, 21 травня 2024, 17:15 — Марія Ємець

Грузинські правоохоронці виявили більш як півсотні кілограмів кокаїну, який заховали у вантажі бананів з Еквадору.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Наркотики виявили під час перевірки у порту контейнера з бананами, який прибув з Еквадору. Серед фруктів заховали упаковки з кокаїном загальною масою 52 кг. 

Одночасно в МВС Грузії оголосили про ліквідацію великої мережі збуту наркотиків, яка могла забезпечувати близько 50% чорного ринку в країні, та арешти 77 осіб – громадян Грузії, Росії, Ірану, Індії та Нігерії. 

Реклама:

Чи пов’язані між собою ці випадки, не уточнюють. 

Останнім часом переховування наркотичних засобів у вантажах з бананами стало поширеним способом переправляти їх у Європу. Торік Іспанія заявила про виявлення рекордної партії кокаїну серед еквадорських бананів.

У Німеччині контрабандний вантаж виявили вже після доставки бананів у супермаркети

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія кримінал
Реклама: