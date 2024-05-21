У Грузії знайшли понад 50 кг кокаїну, сховані серед бананів з Еквадору

Грузинські правоохоронці виявили більш як півсотні кілограмів кокаїну, який заховали у вантажі бананів з Еквадору.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Наркотики виявили під час перевірки у порту контейнера з бананами, який прибув з Еквадору. Серед фруктів заховали упаковки з кокаїном загальною масою 52 кг.

Одночасно в МВС Грузії оголосили про ліквідацію великої мережі збуту наркотиків, яка могла забезпечувати близько 50% чорного ринку в країні, та арешти 77 осіб – громадян Грузії, Росії, Ірану, Індії та Нігерії.

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Чи пов’язані між собою ці випадки, не уточнюють.

Останнім часом переховування наркотичних засобів у вантажах з бананами стало поширеним способом переправляти їх у Європу. Торік Іспанія заявила про виявлення рекордної партії кокаїну серед еквадорських бананів.

У Німеччині контрабандний вантаж виявили вже після доставки бананів у супермаркети.