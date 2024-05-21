В Греции оправдали девятерых египтян по делу о смертельном кораблекрушении с мигрантам

Суд города Каламата, что на юге Греции, 21 мая вынес оправдательный приговор девяти гражданам Египта, обвиняемым в причинении смертельного крушения судна "Адриана" в 2023 году с сотнями мигрантов на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Председательствующая судья Ефтихия Контарату вынесла решение вскоре после начала суда. Об оправдательном приговоре просила прокурор по делу Екатерина Цирони ввиду того, что "Адриана" затонула за пределами территориальных вод Греции.

Решение встретили аплодисментами в судебном зале. Теперь, как ожидается, девять египтян выпустят из-под стражи в среду, 22 мая, после завершения процессуальных процедур.

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Один из адвокатов защиты Димитрис Чулис сказал, что греческое правосудие теперь должно обратить внимание на то, как затонула "Адриана", и возложил ответственность за аварию на береговую охрану Греции и миграционную политику Европейского Союза.

Рыболовецкий траулер "Адриана", который направлялся из Ливии в Италию, утонул в июне 2023 года. На нем, как считается, находились более 500 мигрантов. Из них спасли 104, еще 82 тела нашли позже.

Девять египтян – экипаж "Адрианы" – обвиняли в причинении кораблекрушения, за что им грозило пожизненное заключение. Дело критиковали международные правозащитные группы, которые указывали, что Греция еще не расследовала действия своей береговой охраны и вела параллельный процесс в военно-морском суде.

Греция лежит на одном из самых популярных маршрутов в Европейский Союз для людей, которые бегут от войны и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Многие из них переправляются на восточные острова Эгейского моря с соседнего турецкого побережья, другие пытаются обойти Грецию и направляются из Северной Африки в Италию более длинным и более опасным средиземноморским маршрутом.