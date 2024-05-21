У Греції судять 9 єгиптян через аварію судна, в якій загинули сотні мігрантів

У вівторок перед судом у Греції постануть 9 єгиптян за звинуваченням у спричиненні корабельної аварії, яка забрала життя сотень мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Обвинуваченим, більшості з яких близько 20 років, загрожує довічне ув'язнення, якщо їх визнають винними за кількома кримінальними звинуваченнями у затопленні риболовецького траулера "Адріана" в червні минулого року. Вони заперечують звинувачення у незаконному перевезенні мігрантів.

Міжнародні правозахисні групи стверджують, що їхнє право на справедливий судовий розгляд під загрозою, адже їм загрожує винесення вироку ще до завершення розслідування дій грецької берегової охорони під час її спроби порятунку мігрантів.

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Вважають, що разом з риболовецьким траулером, який прямував з Лівії до Італії, пішли на дно понад 500 осіб. Після затоплення судна врятували 104 людини – переважно мігрантів з Сирії, Пакистану та Єгипту, ще 82 тіла були знайдені.

Влада заявляє, що обвинувачені були ідентифіковані іншими вцілілими, а звинувачення ґрунтуються на їхніх свідченнях.

Греція лежить на одному з найпопулярніших маршрутів до Європейського Союзу для людей, які тікають від війни і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Багато з них переправляються на східні острови Егейського моря з сусіднього турецького узбережжя, інші намагаються оминути Грецію та прямують з Північної Африки до Італії довшим і більш небезпечним середземноморським маршрутом.

Минулого тижня понад пів сотні мігрантів було врятовано за 33 морські милі на південний захід від критського острова Гавдос.

Раніше у Середземному морі на південь від грецького острова Крит врятували 42 особи, але ще троє вважаються зниклими безвісти після того, як човен, який, імовірно, перевозив мігрантів, подав сигнал лиха.

Наприкінці квітня влада грецького острова Самос повідомила, що один мігрант загинув та ще 25 нелегалів врятували із затонулого човна, який відплив від сусіднього узбережжя Туреччини.