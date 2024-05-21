Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке протестов в Грузии

Сейм Литвы принял резолюцию о поддержке грузинских протестующих, выступающих против закона об "иноагентах", и призвал грузинские власти отменить его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

За резолюцию проголосовали 93 депутата, пять были против и десять воздержались.

"Сейм Литвы выражает сожаление по поводу того, что действия правительства Грузии несовместимы со стремлениями грузинского общества, задекларированным стремлением страны к интеграции в ЕС и НАТО и могут иметь серьезные долгосрочные последствия для геополитического курса и демократии страны, и выражает свою поддержку народу Грузии, который защищает свое право свободно выражать свою гражданскую позицию и европейское будущее своей страны", – говорится в резолюции.

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В документе сказано, что принятый грузинским парламентом закон по сути является эквивалентом российского закона об "иностранных агентах" и несовместим с европейскими ценностями и демократическими принципами.

Литовские законодатели призвали своих грузинских коллег отозвать новый закон, обеспечить свободу слова и собраний и способствовать развитию гражданского общества в стране.

Литовские депутаты решительно осудили применение насилия против мирных протестующих, журналистов и организованную кампанию клеветы, запугивания и прямого физического насилия против представителей гражданского общества.

Депутаты заявили, что действия, направленные на подавление мирных собраний и свободы выражения мнений, являются неприемлемыми, особенно в стране-кандидате на вступление в ЕС.

В понедельник СМИ стало известно о подготовке в Конгрессе США законопроекта, который предлагает Грузии масштабную поддержку в случае отказа от антизападного курса, и санкции в случае его продолжения.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала скандальный закон, однако парламент может преодолеть ее вето и планирует сделать это.

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