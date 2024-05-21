Європейський Союз заснував академію для навчання своїх дипломатів

Рада Європейського Союзу 21 травня погодила створення Дипломатичної академії ЄС (EUDA) – першого закладу в історії об'єднання, який займатиметься професійною підготовкою дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Дипломатична академія ЄС покликана готувати дипломатів, які працюватимуть у Європейській службі зовнішніх справ.

Вона "сприятиме створенню критичної маси європейських дипломатів, які володіють глибоким розумінням принципів, цілей, цінностей, інтересів та глобальної ролі ЄС і здатні ефективно працювати в Брюсселі, в делегаціях ЄС або в межах національних структур", пише Рада Євросоюзу.

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Навчання Дипакадемія ЄС здійснюватиме протягом чотирьох навчальних років – із 2024-2025 по 2027-2028 роки – в партнерстві з Коледжем Європи, відомим європейським освітнім закладом із багаторічним досвідом.

Новий заклад працюватиме під керівництвом верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Ним керуватиме комітет, до складу якого увійдуть по одному представнику від кожної держави-члена, Європейського парламенту, Ради ЄС та Єврокомісії.

На фінансування Дипломатичної академії ЄС на 2024-2025 роки заклали трохи більше 1,7 мільйона євро.

Пілотний етап проєкту під назвою "Європейська дипломатична академія" був запущений улітку 2022 року, другий відбувся протягом 2023-2024 навчального року.

Нагадаємо, у 2022 році президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні свого Коледжу Європи – вищого навчального закладу за зразком Коледжів у Бельгії та Польщі, де готуватимуть до роботи в інституціях Євросоюзу.