Европейский Союз основал академию для обучения своих дипломатов

Совет Европейского Союза 21 мая согласовал создание Дипломатической академии ЕС (EUDA) – первого заведения в истории объединения, которое будет заниматься профессиональной подготовкой дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

Дипломатическая академия ЕС призвана готовить дипломатов, которые будут работать в Европейской службе внешних дел.

Она "будет способствовать созданию критической массы европейских дипломатов, которые обладают глубоким пониманием принципов, целей, ценностей, интересов и глобальной роли ЕС и способны эффективно работать в Брюсселе, в делегациях ЕС или в пределах национальных структур", пишет Совет Евросоюза.

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Обучение Дипакадемия ЕС будет осуществлять в течение четырех учебных лет – с 2024-2025 по 2027-2028 годы – в партнерстве с Колледжем Европы, известным европейским образовательным учреждением с многолетним опытом.

Новое заведение будет работать под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Им будет руководить комитет, в состав которого войдут по одному представителю от каждого государства-члена, Европейского парламента, Совета ЕС и Еврокомиссии.

На финансирование Дипломатической академии ЕС на 2024-2025 годы заложили чуть более 1,7 миллиона евро.

Пилотный этап проекта под названием "Европейская дипломатическая академия" был запущен летом 2022 года, второй состоялся в течение 2023-2024 учебного года.

Напомним, в 2022 году президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине своего Колледжа Европы – высшего учебного заведения по образцу Колледжей в Бельгии и Польше, где будут готовить к работе в институтах Евросоюза.