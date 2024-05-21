Французские ультраправые не хотят объединяться с немецкими в Европарламенте

Европейские ультраправые накануне июньских евровыборов оказались на грани кризиса, поскольку французская партия "Национальное объединение" заявила, что не будет в одной группе с немецкой партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в следующем составе Европейского парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Депутат от Национального объединения Каролин Парментье отметила в письменном заявлении изданию, что "после недавних заявлений "АдГ" мы не будем сидеть вместе с ними в течение следующего мандата в Европейском парламенте".

Французская ультраправая партия во главе с Марин Ле Пен в течение многих лет пыталась апеллировать к массовому избирателю и дистанцироваться от своего ультраправого прошлого, в то время как "АдГ" занимает все более жесткие позиции.

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И французская, и немецкая партии являются членами группы "Идентичность и демократия" (ID) в Европарламенте, которая, по прогнозам, получит значительную поддержку на июньских выборах.

Парментье не уточнила, планирует ли "Национальное объединение" выйти из группы ID, или будет добиваться исключения из группы немецкой ультраправой партии.

Советник Ле Пен, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что французы сообщили союзным партиям, что "не хотят сидеть вместе" с "АдН" при формировании следующей группы в Европарламенте.

"Это не будет иметь никакого влияния на ID в будущем мандате, поскольку у нас достаточно национальностей, чтобы сохранить нашу политическую группу", – сказал советник Ле Пен.

По последним опросам, ID рассчитывает занять четвертое место на выборах в Европарламент и лишь на один мандат отстает от либералов из Renew. Если "АдН" не будет в составе группы, распределение мандатов может измениться.

"Национальное объединение" приняло свое решение после интервью с Максимилианом Кра, ведущим кандидатом немецких ультраправых итальянской ежедневной газете La Repubblica.

В нем Кра заявил, что "никогда не скажет, что каждый, кто носит форму СС, автоматически является преступником". Он имел в виду немецкого писателя Гюнтера Грасса, который в конце жизни признался, что присоединился к "Ваффен-СС" еще подростком.

Как известно, в июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.

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