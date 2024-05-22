Шольц с задержкой, но все же посочувствовал правительству Ирана после гибели топ-чиновников

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

"Мы выражаем соболезнования правительству Исламской Республики Иран и семьям погибших в авиакатастрофе", – сказал Шольц в послании, адресованном вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу.

Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир-Абдоллахиан и еще семь человек погибли, когда их вертолет упал в тумане в отдаленном районе на северо-западе Ирана в воскресенье.

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Несколько западных стран, включая Соединенные Штаты, выразили свои соболезнования. Но большинство выразили свои соболезнования через министерства иностранных дел.

Президент Европейского совета Шарль Мишель вызвал возмущение политиков и народных избранников в социальных сетях из-за сообщения от имени ЕС о соболезнованиях.

А глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз "выражает соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира-Абдоллахиана и других иранских чиновников в трагической катастрофе вертолета в воскресенье".

В Еврокомиссии назвали "нормальной дипломатической практикой" сочувствие.

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

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