Норвегия признает Палестинское государство

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна признает Палестинское государство.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK, он заявил на специальной пресс-конференции.

Через 75 лет после того, как Норвегия признала Израиль государством, Норвегия стала 144-й страной ООН, которая также признала Палестину.

Признание вступит в силу 28 мая.

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Он обосновывает это тем, что Палестинское государство абсолютно необходимо для установления мира на Ближнем Востоке.

"Признав Палестину, мы сможем более решительно поощрять другие страны поддерживать построение Палестинского государства, и мы сможем привлечь Палестинское государство к ответственности", – говорит Стёре.

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и некоторые другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.

Норвегия, которая не является членом ЕС, также заявляла о готовности к признанию Палестинского государства.