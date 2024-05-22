Сильні зливи і вітер спричинили хаос у Сербії, є загибла
Новини — Середа, 22 травня 2024, 11:37 —
Сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії у вівторок, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що жінка загинула в північному місті Сомбор. Рятувальникам також довелося евакуювати кількох людей у цьому районі.
У південно-західному сербському місті Нові-Пазар, де влада оголосила надзвичайний стан, раптова повінь затопила кілька районів.
Сильні зливи у поєднанні з градом і паводками були також зафіксовані в кількох інших районах, в тому числі в столиці Сербії Белграді, де частина автостоянки обвалилася у воронку.
Град розміром з волоський горіх також пошкодив майно і посіви в косовському місті Хані-і-Елез, повідомляють ЗМІ.
Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Німеччині минулого тижня. Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.
А на початку квітня через повінь у Сені підтопило одне з передмість Парижа.