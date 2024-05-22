Сильні зливи і вітер спричинили хаос у Сербії, є загибла

Сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії у вівторок, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що жінка загинула в північному місті Сомбор. Рятувальникам також довелося евакуювати кількох людей у цьому районі.

колаж Sandzak press

У південно-західному сербському місті Нові-Пазар, де влада оголосила надзвичайний стан, раптова повінь затопила кілька районів.

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Сильні зливи у поєднанні з градом і паводками були також зафіксовані в кількох інших районах, в тому числі в столиці Сербії Белграді, де частина автостоянки обвалилася у воронку.

Град розміром з волоський горіх також пошкодив майно і посіви в косовському місті Хані-і-Елез, повідомляють ЗМІ.

Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Німеччині минулого тижня. Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.

А на початку квітня через повінь у Сені підтопило одне з передмість Парижа.