Сильные ливни и ветер вызвали хаос в Сербии, есть погибшая

Сильный ветер, град, ливни и паводки вызвали хаос по всей Сербии во вторник, один человек погиб, когда дерево упало на его автомобиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что женщина погибла в северном городе Сомбор. Спасателям также пришлось эвакуировать нескольких человек в этом районе.

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В юго-западном сербском городе Нови-Пазар, где власти объявили чрезвычайное положение, внезапное наводнение затопило несколько районов.

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Сильные ливни в сочетании с градом и паводками были также зафиксированы в нескольких других районах, в том числе в столице Сербии Белграде, где часть автостоянки обвалилась в воронку.

Град размером с грецкий орех также повредил имущество и посевы в косовском городе Хани-и-Элез, сообщают СМИ.

Огромное количество осадков вызвало наводнения, оползни и затопление улиц и подвалов в Германии на прошлой неделе. Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.

А в начале апреля из-за наводнения в Сене подтопило один из пригородов Парижа.