Данія поки не готова визнавати Палестину державою

Данія за теперішніх обставин не планує визнавати державність Палестини, але розглядає такий крок у майбутньому, коли складуться необхідні передумови.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Расмуссен заявив, що Данія не приєднається до держав ЄС, які хочуть найближчим часом визнати державність Палестини.

"Такі рішення – для ситуації, коли держава вже існує. Щоб вважатися державою, вона повинна мати територію та органи влади, спроможні контролювати її. А зараз ситуація виглядає не зовсім так", – пояснив Расмуссен.

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Він додав, що не має на увазі, що Данія загалом відкидає можливість визнання Палестини.

"Ми залишаємо це рішення на той день чи час, коли почнеться незворотний мирний процес, який з певністю приведе до такого результату", – зазначив Расмуссен, нагадавши, що загалом Копенгаген виступає за так зване "рішення з двома державами".

"На даний час є ситуація, що ХАМАС у секторі Гази не прагне "рішення з двома державами". Вони хочуть знищення Ізраїлю. А в Ізраїлі зараз влада, яка, як схоже, також не в захваті від "рішення з двома державами", – констатував Расмуссен.

Нагадаємо, Ірландія, Іспанія та Норвегія оголосили, що 28 травня визнають Палестину державою.

Ізраїль після того заявив, що викликає на розмову послів цих країн.

Франція заявила, що умови для офіційного визнання Палестини як держави ще не виконані.