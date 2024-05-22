Дания пока не готова признавать Палестину как государство

Дания в нынешних обстоятельствах не планирует признавать государственность Палестины, но рассматривает такой шаг в будущем, когда сложатся необходимые условия.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен.

Расмуссен заявил, что Дания не присоединится к государствам ЕС, которые хотят в ближайшее время признать государственность Палестины.

"Такие решения – для ситуации, когда государство уже существует. Чтобы считаться государством, оно должно иметь территорию и органы власти, способные контролировать ее. А сейчас ситуация выглядит не совсем так", – пояснил Расмуссен.

Реклама:

Он добавил, что не имеет в виду, что Дания в целом отвергает возможность признания Палестины.

"Мы оставляем это решение на тот день или время, когда начнется необратимый мирный процесс, который с уверенностью приведет к такому результату", – отметил Расмуссен, напомнив, что в целом Копенгаген выступает за так называемое "решение с двумя государствами".

"В настоящее время есть ситуация, что ХАМАС в секторе Газы не стремится к "решению с двумя государствами". Они хотят уничтожения Израиля. А в Израиле сейчас власть, которая, как похоже, также не в восторге от "решения с двумя государствами", – констатировал Расмуссен.

Напомним, Ирландия, Испания и Норвегия объявили, что 28 мая признают Палестину государством.

Израиль после того заявил, что вызывает на разговор послов этих стран.

Франция заявила, что условия для официального признания Палестины как государства еще не выполнены.