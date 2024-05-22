Пашинян заявил, что как минимум двое "союзников" в ОДКБ помогли готовить войну против Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что как минимум два государства-участника Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) фактически помогали Азербайджану с подготовкой к войне против Армении, которая началась в 2020 году.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводят армянские СМИ, в том числе армянская служба "Радио Свобода".

Во время сессии вопросов к правительству в парламенте Пашинян обратил внимание на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, где он вспоминал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, как они перед "вашей войной за освобождение имели философский разговор за обеденным столом" и "пришли к выводу, что в войне можно победить".

Пашинян сказал, что Лукашенко "озвучил то, что он пытается донести уже четыре года".

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"Мне известно о как минимум двух странах ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Те страны делали вид, что хотят помочь, или якобы помогали. Но хочу сказать, что в войне вопрос стоял даже не о Карабахе... Целью войны было прекращение существования независимого государства Армения", – заявил Пашинян.

Он заявил, что такие попытки продолжились и после основной фазы войны в 2020 году – в мае 20201, сентябре 2022 и 2023 года, но были неудачными.

"Затем они еще раз пытались 9 мая 2024 года (вероятно, речь идет об акции с требованием отставки Пашиняна из-за делимитации границы с Азербайджаном), и это снова не сработало. И не сработает", – заявил Пашинян.

Напомним, в начале мая Армения заявила, что в дальнейшем не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ – военно-политического блока, который де-факто возглавляет Россия.

Также тогда в Кремле заявили, что Москва и Ереван согласовали вывод российских военных из ряда областей Армении, но в то же время те останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.