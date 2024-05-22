Netflix после угрозы судом возместит австрийцам стоимость подорожания подписки

Стриминговый сервис Netflix решил вернуть части подписчиков из Австрии от 20 до 30 евро из-за подорожания стоимости подписки в 2019-2020 годах после того, как австрийские власти пригрозили платформе судебным разбором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Федеральный совет по труду Австрии недавно признал незаконным повышение цен на услуги Netflix в 2019 и 2020 годах – тогда цена на стандартную и премиум-подписку была увеличена на один и два евро в месяц соответственно.

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Как пояснило ведомство, это повышение произошло без соблюдения процедур в соответствии с законодательством Австрии, поэтому она подала на Netflix в суд. В конце концов стороны решили урегулировать вопрос во внесудебном порядке.

Те австрийцы, которые были подписаны на Netflix в 2019-2020 годах и были вынуждены платить больше, получили от сервиса сообщение с инструкциями, как получить компенсацию. Ее размер будет варьироваться от 20 до 30 евро.

До 14 августа клиенты Netflix должны заполнить полученную форму, после чего деньги должны поступить на их счет в течение 30 дней после этой даты, пишет Der Standard.

Напомним, австрийскому телеканалу ORF пришлось извиняться за то, что в одной из его передач приготовили блюдо рыбой, которая в стране занесена в Красную книгу из-за вымирания.