Боррель хоче, щоб усі країни ЄС узгодили позицію щодо визнання Палестини

Високий представник зі спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував рішення трьох європейських країн визнати Палестинську державу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Боррель зазначив, що "бере до уваги" заяву двох країн – членів Євросоюзу Ірландії та Іспанії, а також Норвегії про визнання Палестинської держави.

"У межах Спільної зовнішньої та безпекової політики я буду невпинно працювати з усіма державами-членами для просування спільної позиції ЄС, заснованої на рішенні про утворення двох держав", – додав він, маючи на увазі існування міжнародно визнаних Ізраїлю та Палестини.

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Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що планують визнати Палестину.

Водночас Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для "термінових консультацій" у середу через рішення двох країн визнати Палестинську державу.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що викликає послів Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу.