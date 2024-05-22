Боррель хочет, чтобы все страны ЕС согласовали позицию по признанию Палестины

Высокий представитель по общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал решение трех европейских стран признать Палестинское государство.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Боррель отметил, что "принимает во внимание" заявление двух стран – членов Евросоюза Ирландии и Испании, а также Норвегии о признании Палестинского государства.

"В рамках Совместной внешней политики и политики безопасности я буду неустанно работать со всеми государствами-членами для продвижения общей позиции ЕС, основанной на решении об образовании двух государств", – добавил он, имея в виду существование международно признанных Израиля и Палестины.

Реклама:

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что планируют признать Палестину.

В то же время Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что вызывает послов Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти три страны объявили о решении признать Палестинское государство.