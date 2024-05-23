Глава місії при НАТО: Заява Блінкена про удари по Росії створила надію

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що рано чи пізно рішення про право українських військ вдаряти зброєю США по цілях у Росії має бути ухвалене.

Про це Галібаренко розповіла в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Посол зауважила, що на всіх зустрічах і переговорах українська сторона завжди заявляла про те, що війна Росії проти України дає українським силам повне право атакувати об’єкти на російській території. У цьому контексті вона згадала про останні заяви держсекретаря США під час візиту до Києва.

"Заява Блінкена, і він повторив її двічі, про те, що Україна сама визначається із вибором цілей, створила надію, що Сполучені Штати Америки змінили свою позицію: Україна має самостійно ухвалювати рішення, по яких територіях вона застосовує ту чи ту західну зброю, особливо американську", – сказала Галібаренко.

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Утім, уточнила вона, згодом пролунала зовсім інша позиція від Пентагону про те, що США очікують від України застосування американської зброї тільки на українській території.

Галібаренко наполягає, що Україна має право вдаряти по РФ як сторона, що захищається. Посол сподівається, що Вашингтон пристане на цю позицію.

"Рішення, що ми маємо право застосовувати американську зброю поза межами України, має бути ухвалене, раніше або пізніше. Шкода, що ми втрачаємо час на пошук рішення, яке не мало б зумовлювати сумнівів. Але ми й далі будемо його просувати, на всіх рівнях", – сказала Галібаренко.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наполягає, що Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території РФ, оскільки це допоможе швидше наблизити завершення війни.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.