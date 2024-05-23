Глава миссии при НАТО: Заявление Блинкена об ударах по России создало надежду

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что рано или поздно решение о праве украинских войск бить оружием США по целям в России должно быть принято.

Об этом Галибаренко рассказала в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Посол отметила, что на всех встречах и переговорах украинская сторона всегда заявляла о том, что война России против Украины дает украинским силам полное право атаковать объекты на российской территории. В этом контексте она вспомнила о последних заявлениях госсекретаря США во время визита в Киев.

"Заявление Блинкена, и он повторил его дважды, о том, что Украина сама определяется с выбором целей, создало надежду, что Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию: Украина должна самостоятельно принимать решение, по каким территориям она применяет то или иное западное оружие, особенно американское", – сказала Галибаренко.

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Впрочем, уточнила она, впоследствии прозвучала совсем другая позиция Пентагона о том, что США ожидают от Украины применения американского оружия только на украинской территории.

Галибаренко настаивает, что Украина имеет право бить по РФ как защищающаяся сторона. Посол надеется, что Вашингтон примет эту позицию.

"Решение, что мы имеем право применять американское оружие за пределами Украины, должно быть принято, раньше или позже. Жаль, что мы теряем время на поиск решения, которое не должно было бы вызывать сомнений. Но мы и дальше будем его продвигать, на всех уровнях", – сказала Галибаренко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает, что Украина должна иметь возможность поражать военные цели на территории РФ, поскольку это поможет быстрее приблизить завершение войны.

Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.