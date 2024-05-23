ЗМІ: У Латвії росіянину загрожують кримінальні звинувачення у шпигунстві

У Латвії громадянину Росії загрожують кримінальні звинувачення у шпигунській діяльності на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на інформацію від Служби держбезпеки Латвії.

Стало відомо, що 10 травня Служба державної безпеки звернулася до прокуратури з клопотанням порушити кримінальну справу проти російського громадянина за роботу на російські спецслужби та порушення правил зберігання боєприпасів та вибухових речовин.

Слідчі дії щодо росіянина почалися ще у грудні 2023 року за підозрою у тому, що він нелегально збирав та передавав іноземній розвідці інформацію з обмеженим доступом. Тоді ж його затримали та провели обшуки на п’яти об’єктах у Ризі та передмістях.

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У процесі Служба держбезпеки з’ясувала, що росіянин отримував і передавав російським спецслужбам інформацію про політичні процеси у Латвії, а також про критичну інфраструктуру та військові об’єкти, що могло згодитися для планування різних зловмисних дій проти Латвії.

Крім того, з’ясувалося, що дана особа зберігала вибухівку та боєприпаси, не маючи необхідних дозволів.

Минулого тижня у Латвії заарештували двох інших підозрюваних у шпигунстві на Росію.

Нагадаємо, у Польщі заочно заарештували та оголосили у розшук колишнього суддю, який втік до Мінська і попросив там "політичного притулку".