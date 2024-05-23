СМИ: В Латвии россиянину грозят уголовные обвинения в шпионаже

В Латвии гражданину России грозят уголовные обвинения в шпионской деятельности в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на информацию от Службы госбезопасности Латвии.

Стало известно, что 10 мая Служба государственной безопасности обратилась в прокуратуру с ходатайством возбудить уголовное дело против российского гражданина за работу на российские спецслужбы и нарушение правил хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.

Следственные действия в отношении россиянина начались еще в декабре 2023 года по подозрению в том, что он нелегально собирал и передавал иностранной разведке информацию с ограниченным доступом. Тогда же его задержали и провели обыски на пяти объектах в Риге и пригородах.

Реклама:

В процессе Служба госбезопасности выяснила, что россиянин получал и передавал российским спецслужбам информацию о политических процессах в Латвии, а также о критической инфраструктуре и военных объектах, что могло пригодиться для планирования различных злонамеренных действий против Латвии.

Кроме того, выяснилось, что россиянин хранил взрывчатку и боеприпасы, не имея необходимых разрешений.

На прошлой неделе в Латвии арестовали двух других подозреваемых в шпионаже на Россию.

Напомним, в Польше заочно арестовали и объявили в розыск бывшего судью, который сбежал в Минск и попросил там "политического убежища".