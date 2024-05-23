ЗМІ: США нададуть Кенії статус основного союзника поза НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, як очікують, надасть Кенії статус основного союзника США поза НАТО під час триденного державного візиту президента африканської країни Вільяма Руто цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це на умовах анонімності Reuters повідомило джерело, знайоме з цими планами.

В такому випадку Кенія стане першою африканською країною на південь від пустелі Сахара, яка отримає такий статус, що відображає прагнення Вашингтона поглибити відносини з цією східноафриканською країною, зазначає агентство.

У матеріалі йдеться, що Байден оголосить Кенію головним союзником США поза НАТО в той час, коли африканська країна готується відправити війська на Гаїті в складі сил ООН, які розгортаються для подолання кризи безпеки в Карибському басейні.

Реклама:

Байден та Руто зустрінуться в Овальному кабінеті в четвер, після чого відбудеться їхня спільна пресконференція.

Неназвані високопосадовці адміністрації президента США заявили Reuters, що лідери обговорять низку питань – від торгівлі до полегшення боргового тягаря Кенії й питань Гаїті, України, Судану та інших регіонів.

У середу Байден заявив, що він і Руто розпочнуть нову еру технологічної співпраці між двома країнами, яка включатиме роботу над кібербезпекою, штучним інтелектом та напівпровідниками.

Раніше провідні конгресмени-республіканці звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона відправила кенійським військам на Гаїті військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке натомість могло б бути використане для допомоги Україні.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що нейтральні країни, які не є членами НАТО, але "користуються його парасолькою захисту", повинні приєднатися до Альянсу.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що нейтральні Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта, яких іноді об'єднують у групу WEP4, в спільному листі до НАТО висловили бажання розширити двосторонню співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації в Європі після російського вторгнення в Україну.

Читайте також, як Швейцарія змінює відносини з НАТО.