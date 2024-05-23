СМИ: США предоставят Кении статус основного союзника вне НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, как ожидается, предоставит Кении статус основного союзника США вне НАТО во время трехдневного государственного визита президента африканской страны Уильяма Руто на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом на условиях анонимности Reuters сообщил источник, знакомый с этими планами.

В таком случае Кения станет первой африканской страной к югу от пустыни Сахара, которая получит такой статус, что отражает стремление Вашингтона углубить отношения с этой восточноафриканской страной, отмечает агентство.

В материале говорится, что Байден объявит Кению главным союзником США вне НАТО в то время, когда африканская страна готовится отправить войска на Гаити в составе сил ООН, которые разворачиваются для преодоления кризиса безопасности в Карибском бассейне.

Реклама:

Байден и Руто встретятся в Овальном кабинете в четверг, после чего состоится их совместная пресс-конференция.

Неназванные высокопоставленные чиновники администрации президента США заявили Reuters, что лидеры обсудят ряд вопросов – от торговли до облегчения долгового бремени Кении и вопросов Гаити, Украины, Судана и других регионов.

В среду Байден заявил, что он и Руто начнут новую эру технологического сотрудничества между двумя странами, которая будет включать работу над кибербезопасностью, искусственным интеллектом и полупроводниками.

Ранее ведущие конгрессмены-республиканцы обвинили администрацию Байдена в том, что она отправила кенийским войскам на Гаити военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое взамен могло бы быть использовано для помощи Украине.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но "пользуются его зонтиком защиты", должны присоединиться к Альянсу.

Недавно СМИ сообщили, что нейтральные Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта, которых иногда объединяют в группу WEP4, в совместном письме к НАТО выразили желание расширить двустороннее сотрудничество на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе после российского вторжения в Украину.

Читайте также, как Швейцария меняет отношения с НАТО.