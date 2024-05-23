Парламент Косова схвалив розміщення в'язнів із Данії

Законодавці Косова 23 травня ратифікували підписану з Данією угоду про оренду 300 тюремних камер, покликану допомогти зменшити переповненість данських в'язниць, після провальної спроби минулого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з угодою, Косово отримає від Данії близько 200 мільйонів євро протягом наступного десятиліття. Ці кошти підуть на поліпшення державних виправних установ і фінансування проєктів з відновлюваної енергетики.

Як оголосив спікер косовського парламенту Глаук Конюфца, за ратифікацію угоди проголосували 86 депутатів з 80 необхідних, проти були семеро, ще один депутат не брав участі в голосуванні.

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Угода між Косовом і Данією була підписана у 2022 році. Вона передбачала відправлення до 300 в'язнів іноземного походження до в'язниці поблизу міста Г'їлані на сході Косова.

Домовленість передбачала, що до Косова не відправлятимуть ув'язнених, засуджених за тероризм і воєнні злочини, а також тих, у кого діагностовано психічні захворювання. Після відбуття покарання іноземні ув'язнені будуть депортовані.

Перші в'язні з Данії мали прибути до кінця 2023 року, але цього так і не сталось через затримки з ратифікацією угоди. Минулого тижня косовський парламент несподівано провалив її ратифікацію через спротив кількох опозиційних парламентарів.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер також зацікавився ідеєю передання деяких засуджених злочинців для відбування покарання в Косово.