Парламент Косово одобрил размещение заключенных из Дании

Законодатели Косово 23 мая ратифицировали подписанное с Данией соглашение об аренде 300 тюремных камер, призванное помочь уменьшить переполненность датских тюрем, после провальной попытки на прошлой неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно договору, Косово получит от Дании около 200 миллионов евро в течение следующего десятилетия. Эти средства пойдут на улучшение государственных исправительных учреждений и финансирование проектов по возобновляемой энергетике.

Как объявил спикер косовского парламента Глаук Конюфца, за ратификацию соглашения проголосовали 86 депутатов из 80 необходимых, против были семеро, еще один депутат не участвовал в голосовании.

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Соглашение между Косово и Данией было подписано в 2022 году. Оно предусматривало отправку до 300 заключенных иностранного происхождения в тюрьму вблизи города Гьилани на востоке Косова.

Договоренность предусматривала, что в Косово не будут отправлять заключенных, осужденных за терроризм и военные преступления, а также тех, у кого диагностированы психические заболевания. После отбытия наказания иностранные заключенные будут депортированы.

Первые заключенные из Дании должны были прибыть до конца 2023 года, но этого так и не произошло из-за задержек с ратификацией соглашения. На прошлой неделе косовский парламент неожиданно провалил его ратификацию из-за сопротивления нескольких оппозиционных парламентариев.

Недавно министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер также заинтересовался идеей передачи некоторых осужденных преступников для отбывания наказания в Косово.